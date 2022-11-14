Иркутск, 14 ноября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Строительство крытого ледового катка в Иркутске планируется завершить в декабре 2022 года, сообщает 14 ноября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам посещения министром спорта региона Павлом Богатырёвым двух спортобъектов, возводимых по проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Марина Каширская ИА REGNUM Каток

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом в микрорайоне Университетском готов почти на 85%. Объем финансирования этого комплекса в 2020–2022 годах составил более 500 млн рублей.

На стройплощадке ФОКа со стадионом в д. Карлук Иркутского района закончено благоустройство, завершается монтаж металлоконструкций, завозятся сэндвич-панели, ведется кирпичная кладка стен.

«По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева строительство спортобъектов в рамках нацпроекта «Демография» находится на постоянном контроле. Подрядчик нарастил темпы строительства, чтобы завершить долгожданные для жителей области спортивные комплексы», — отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовый дворец «Байкал» в Иркутске введён в эксплуатацию осенью 2020 года. Строительство объекта велось с осени 2018 года. Он рассчитан на 6 тыс. зрителей. 12 сентября здесь должны пройти первые большие соревнования — этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.

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