Нижний Тагил, Свердловская область, 14 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области 14-летняя школьница получила травму во время туристического похода с одноклассниками. Девочка сорвалась с тарзанки, пишут СМИ.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Тарзанка

Инцидент произошёл ещё 7 октября вблизи горы «Голый камень». Школьница до сих пор не может посещать занятия из-за продолжающегося восстановления. При этом по смертельной тарзанке продолжают спускаться люди, рискую повторить произошедшее с подростком.

По факту произошедшего проверку организовала прокуратура Свердловской области. Медикам предстоит определить степень тяжести вреда, нанесённого школьнице. После этого ведомство направит иск в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда.