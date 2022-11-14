Вашингтон, 14 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Франция и Германия могут лишиться доминирующего положения в ЕС из-за политики США, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Так, в материале отмечается, что Польша и Киев «сегодня намного беднее» Франции и Германии.

«Как они могут реально стать противодействующей силой в ЕС? Это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка», — говорится в материале.

Напомним, ранее журнал Newsweek сообщил, что планы Евросоюза по оказанию финансовой помощи киевскому режиму в 2023 году могут оказаться под угрозой срыва из-за экономического кризиса в ЕС.

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