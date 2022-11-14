Москва, 14 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На обслуживание долгов б. УССР тратит 57,9% бюджета. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Госпереворот в феврале 2014 года привёл к полной потере суверенитета [б. УССР]. Её бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%», — отметил Володин в телеграм-канале.

По убеждению Володина, Киев является государством-банкротом.

«Зеленский лишил граждан [б. УССР] будущего, вогнав страну в долговую кабалу», — добавил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны — участницы Евросоюза обсуждают выделение финансовой помощи Киеву в 18 млрд долларов, но не все государства готовы одобрить кредит на эти нужды, пишет The Wall Street Journal.