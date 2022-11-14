Оренбург, 14 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В интернете создана петиция, адресованная главе Оренбурга Сергею Салмину. Автор обращения просит присвоить создателю легендарной группы «Ласковый май» Сергею Кузнецову звание почётного гражданина Оренбурга посмертно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кузнецов

«От имени верных поклонников Маэстро я обращаюсь к главе Оренбурга Сергею Александровичу Салмину с просьбой присвоить звание почётного гражданина города Оренбурга человеку, создавшему целую Музыкальную Вселенную. Я очень хочу, чтобы нас услышали, поскольку каждая песня Сергея Борисовича стала для нас бесценным открытием, без которого невозможно представить свою нынешнюю жизнь!», — отметил автор петиции. На данный момент обращение поддержали свыше 860 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов ушёл из жизни 7 ноября. Похороны состоялись 13 ноября. Известного музыканта похоронили в квартале для почётных и выдающихся оренбуржцев, хотя Кузнецов официально не удостоит звания почётного гражданина Оренбурга.