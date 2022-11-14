Стамбул, Турция, 14 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Жёсткий ответ организаторам и исполнителям теракта в Стамбуле обещал дать глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом Сойлу заявил 14 ноября журналистам.

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Кроме того, глава МВД Турции уточнил, что сотрудники правоохранительных органов уже вышли на след организаторов теракта в центре Стамбула, жертвами которого стали шесть человек.

По словам Сойлу, есть подозрение, что указание поступило из сирийского города Кобани, предполагается, что исполнитель теракта прибыл через Африн. Сейчас вся информация уточняется.

Также глава МВД Турции отметил, что с инцидентом, подобным стамбульскому, в стране не сталкивались уже почти шесть лет.

«Около шести лет мы не сталкивались с таким инцидентом, террористическим инцидентом, какой произошел вчера вечером в Стамбуле», — добавил Сойлу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МВД Турции Сойлу сообщил о выписке из больниц 50 человек из 81 пострадавшего в результате взрыва в Стамбуле. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти расценивают взрыв как террористический акт.