Краснокаменск, Забайкальский край, 14 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края 14 ноября известила о начале проверки по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика в Краснокаменске.

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В ходе проверки представители надзорного ведомства изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также оценят соблюдение требований закона при реализации своих полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты возбужденного по данному факту следственными органами уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Красноярске найден живым пропавший 11-летний мальчик, выгуливавший собаку породы чихуахуа.

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