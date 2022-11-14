Хабаровск, , 08:24 — REGNUM Участникам военной спецоперации из Хабаровска отправили посылки с гуманитарной помощью. Было закуплено вещей почти на 3,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Танк ВС России во время спецоперации на территории б. УССР © Министерство обороны РФ

Читайте также: Жители Курганской области помогают мобилизованным землякам

Деньги были накоплены на специальном счете, созданном для помощи российским военнослужащим.

«Хабаровчане с готовностью откликнулись на призыв поддержать наших военных. На собранные средства были закуплены сапоги, войлочные стельки, носки, газовые баллоны, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Кроме того, хабаровские ветераны связали для участников спецоперации более 900 комплектов тёплых вещей, которые передали в воинскую часть, дислоцирующуюся в селе Князе-Волконском. Оттуда они будут направлены в прифронтовую зону», — рассказал председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Павел Троценко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Мокроусовского района Курганской области оказывают посильную поддержку своим мобилизованным землякам, которые участвуют в специальной военной операции.