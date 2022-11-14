Якутск, , 08:29 — REGNUM Нетрезвый офицер скончался в баре Якутска после того, как попытался устроить драку. Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства происшедшего, сообщил телеграм-канал 112.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Подполковника полиции повалили на пол сотрудники охраны, пытаясь удержать, а через некоторое время выяснилось, что он мёртв. Предполагается, что мужчина задохнулся. Охранников допрашивают.

Подполковник находился не при исполнении своих обязанностей. Действия охраны были вызваны неадекватным поведением правоохранителя, который в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников правоохранительных органов осуждены в Омске за превышение должностных полномочий. Они угрожали жительнице города.