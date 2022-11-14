Москва, 14 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не может жить без врага, заявил заместитель министр иностранных дел России Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

Он рассказал, по каким причинам военный блок продвигается в новые регионы, в частности, к Китаю.

«НАТО — такая организация, которая не может жить без врага, — приводит слова заместителя министра РИА Новости. — Без врага она умрёт. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника».

Как сообщало ИА REGNUM, для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса, заявил Александр Грушко.