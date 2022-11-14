Тампа, США, 14 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Nhl.com Михаил Сергачёв

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв оформил дубль и отдал две результативные передачи. На счету нападающего Никиты Кучерова гол и один голевой пас. Также отличились Ник Пербикс, Коул Кёпке и Ник Пол.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились нападающие Конор Шири, Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Вашингтон» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 16 очками.

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