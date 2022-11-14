Москва, 14 ноября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. По итогам торгов 11 ноября рубль закрылся в минусе по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Пара доллар/рубль повысился на 0,01%, до 60,53 руб., евро/рубль — на 1,41%, до 62,20 руб., юань/рубль — на 0,98%, до 8,47 руб.

За неделю нацвалюта подорожала к доллару (+2,52%) и подешевела к евро (-2,14%). Поводом для такого закрытия стала американская статистика и обвал доллара на Форекс. Данные по инфляции за октябрь уменьшили вероятность повышения ставки ФРС США на 75 б. п. на заседании 14 декабря.

Перед выходными инвесторы предпочли рискованные активы. Курс доллара снижался до 59,98 руб. К закрытию вечерней сессии продавцы отступили к 60,53 руб. Продавцы расширили нижнюю границу двадцати шестидневного диапазона 60,75 — 62,50 руб.

Дополнительную поддержку валютный рынок получил от роста нефтяных котировок. Цена на нефть восстановилась до $96,88 на новостях о смягчения ковидных ограничений в Китае.

Власти объявили о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.

Сегодня, 14 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,26. На утренней сессии с открытия доллар вышел в плюс, евро торгуется в минусе. На рынке наблюдается коррекция к пятничным движениям по рублевым парам.

Высокие цены на нефть и налоговый период продолжат оказывать поддержку рублю против американского доллара.

Экономический календарь для США скудный на новую неделю, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 59,50–62,00 руб.

Основными продавцами валюты на этой неделе выступят экспортеры. Готовимся к возвращению курса доллара к уровню 59 рублей.

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