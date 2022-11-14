Самара, 14 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Делегация из Узбекистана во главе с Хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым прибыла в Самарскую область. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации главы Самарской области.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

Сообщается, что в ходе визита состоятся встречи с официальными лицами, пройдут деловые переговоры с предпринимателями региона, запланирована работа выставки-ярмарки и культурные мероприятия.

Отмечается, что Самарская область и Узбекистан активно развиваются торговые связи. Так, из российского региона экспортирует в Узбекистан промышленное оборудование, топливо, средства наземного транспорта. Из Узбекистана в Самарскую область доставляют орехи и фрукты.

Сообщается, что члены делегации намерены посетить производственные площадки АвтоВАЗа, технопарк «Жигулевская долина», планируется встреча с руководством цента «Информационные технологии в медицине».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2018 году на форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Самарская и Наманганская области подписали протокол о намерениях, это стало основой для активного сотрудничества между территориями.