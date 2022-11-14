Вашингтон, 14 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Диалог с председателем КНР Си Цзиньпином намерен возобновить президент США Джо Байден, который также планирует установить в ходе своей встречи с китайским лидером «систему сдержек и противовесов». Об этом 14 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Белого дома.

State.gov Джо Байден и Си Цзиньпин

По данным источника, американский президент хочет укрепить связи с Пекином путём установления гарантий, с помощью которых можно будет проследить, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет 14 ноября пресс-конференцию после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии.