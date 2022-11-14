Чебоксары, 14 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту получения оператором мусоровоза серьёзной травмы. На мужчину упал контейнер, который, как полагают правоохранители, имел дефекты и сорвался с зажимного устройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мусор

Инцидент произошёл утром 18 февраля 2022 года в Чебоксарах на одной из придомовых территорий. По данным следствия, при погрузке отходов у мусоровоза с зажимного устройства на оператора сорвался контейнер — в результате мужчина получил множественные переломы левой половины лица.

Правоохранители установили, что причиной стало нарушение требований охраны труда должностными лицами организации, оказывающей услуги по обращению с ТКО.

«Они допустили в эксплуатацию мусорный контейнер в неисправном состоянии, не приняли меры по его своевременной замене», — полагают в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Следствие выясняет все детали происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Также устанавливаются ответственные за технику безопасности и охрану труда в организации.

Напомним, что ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила транспортировки отходов в зависимости от класса опасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года стало известно, что в Чувашии возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочего при строительстве федеральной трассы М-12. Речь идёт о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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