Тюмень, 14 ноября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Из Тюмени запускают чартерные авиарейсы в Таиланд. Об этом заявили тюменские турагенты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таиланд

Прямые авиаперелёты в Паттайю и обратно входят в стоимость путёвок, и начнутся уже с 27 ноября. Стоимость перелёта и проживания в отеле начинается от 138 тысяч на двоих, сообщают турагенты Тюмени.

«Операторы FUN&SUN и Tui арендовали у Azurair самолёты. Спрос есть, билеты бронируют, и цены будут расти», — сообщила изданию 72.ru одна из турагентов.

Кроме того, с 25 ноября в тюменском аэропорту Рощино появятся прямые авиарейсы в Дубай. Полёты в Объединённые Арабские Эмираты и обратно запускает авиакомпания «ЮТэйр».