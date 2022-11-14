Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Иловайск, Торез и Яковлевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

Отмечается, что обстрелы Иловайска и Тореза со стороны киевских нацистов были произведены в 04:45 (совпадает с мск) и в ходе них по населённым пунктам было выпущено четыре и шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS соответственно.

Также указывается, что в 05:15 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке и в 07:05 — четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Торезу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жителям Якутии, чьи родственники участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, помогают готовиться к зиме с помощью заготовки льда.