Оренбург, 14 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Из Оренбурга в московский аэропорт «Внуково» ежедневно начнут курсировать самолёты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Оренбурга.

Yarregion.ru Самолет

В Оренбург приходит новый авиаперевозчик — компания «Победа». Прямые рейсы в Москву будут выполняться с 24 декабря ежедневно.

Пассажирские авиаперевозки планируют осуществлять на самолётах B-737. Продолжительность полёта составит около двух с половиной часов.

«Внуково» станет вторым аэропортом в Москве, помимо «Шереметьево», куда будут выполняться рейсы из Оренбурга.