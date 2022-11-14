Челябинск, 14 ноября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинской области бензин АИ-92 стоит дешевле, чем в среднем по России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Контрольно-счётной палате.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Средняя потребительская цена в регионе на 7 ноября составляла 43,55 рубля за литр. Это наименьшее значение среди всех субъектов страны.

В среднем по России бензин этой марки стоит 47,19 руб./литр. Наименьшая средняя стоимость отмечена также на Ямале, в Кемеровской и Курганской областях и в Алтайском крае. А дороже всего он стоит на Чукотке — 63 руб./литр.