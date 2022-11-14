Киев, , 07:54 — REGNUM Аккредитацию у как минимум шести журналистов разных СМИ, включая иностранные, лишили киевские власти за репортажи из оккупированного Киевом города Херсона. Об этом 14 ноября сообщило издание, подконтрольное киевскому режиму.

Цензура в б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что разрешение на работу было отозвано, в числе прочих, у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News. Также отмечается, что репортажи из Херсона выпустили несколько подконтрольных Киеву телеканалов.

По мнению киевских властей, представители СМИ проигнорировали существующие запреты и не согласовали свою информационную деятельность в Херсоне с ВСУ. Пресс-карты журналистов, работавших в Херсоне, были аннулированы. При этом конкретных имён или названий СМИ, которые были лишены аккредитации, не называлось.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит представителей СМИ в Киев до окончания работ по разминированию.