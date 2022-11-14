Киев, 14 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Как минимум шесть журналистов разных СМИ, включая иностранные, лишили аккредитации киевские власти за репортажи из оккупированного Киевом города Херсона. Об этом 14 ноября сообщило издание, подконтрольное киевскому режиму.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура в б. УССР

Уточняется, что разрешение на работу было отозвано в числе прочих у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News. Также отмечается, что репортажи из Херсона выпустили несколько подконтрольных Киеву телеканалов.

По мнению киевских властей, представители СМИ проигнорировали существующие запреты и не согласовали свою информационную деятельность в Херсоне с ВСУ. Пресс-карты журналистов, работавших в Херсоне, были аннулированы. При этом конкретных имён или названий СМИ, которые были лишены аккредитации, не называлось.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Киев не допустит представителей СМИ в Киев до окончания работ по разминированию.