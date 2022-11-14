Уфа, , 07:54 — REGNUM 1 декабря может стать Днем работника промышленности Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Рабочие Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий проект закона поддержал комитет республиканского парламента по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам.

«В соответствии с концепцией законопроекта этот день будет посвящен подведению итогов работы промышленных предприятий республики, чествованию и награждению отличившихся работников, а также обсуждению насущных проблем и выработке предложений по их преодолению», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что новый профессиональный праздник предлагается отмечать в день принятия регионального закона. Так, 1 декабря 2015 года в республике был принят закон «О промышленной политике в Республике Башкортостан».

«Это всеобъемлющий документ, регулирующий правоотношения в данной сфере всех участников: хозяйствующих субъектов, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления. С момента принятия закона прошло семь лет. Сегодня мы можем констатировать правильную расстановку приоритетов и направлений развития промышленности в республике», — пояснил спикер регионального парламента, напомнив, что Башкирия заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России, при этом фонд развития промышленности региона вошел в число лидеров среди подобных региональных фондов России.

Сообщается, что подобный региональный праздник был установлен в некоторых регионах России (в Москве, Ульяновской и Кировской областях).

Отмечается, что проект закона об установлении Дня работника промышленности Башкирии депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть 17 ноября.