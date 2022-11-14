Томск, 14 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал коммунальные службы областного центра за неготовность к «неожиданному» наступлению зимы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Цитата из видео администрации Томска Дороги в Томске расчищают от снега

«Зима как всегда приходит неожиданно, дождь со снегом сегодня утром принесли массу неприятностей томичам, многие на работу опоздали. Я уже не говорю о том, что люди могут ногу сломать, прыгая через наледь и лужи», — заявил он на совещании с главами муниципалитетов 14 ноября.

По его словам, коммунальные службы города оказались не готовы к такой погоде. В связи с этим руководитель региона поручил и. о. мэра Томска Михаилу Ратнеру сделать системной работу коммунальных служб, сверять график работы коммунальщиков с прогнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Мазур подверг критике ресурсоснабжающую организацию Томска за срыв отопительного сезона. Спустя две недели после официального старта отопительного периода, более ста многоэтажных домов оставались без тепла.

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