Лондон, , 07:47 — REGNUM Обвинение России в «превращении продовольствия в оружие», которое позволил себе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, развеселило пользователей социальных сетей. Люди считают, что после такого заявления в полку властных клоунов прибыло.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как человек, народ которого подвергли геноциду, может врать в таких вещах? А человек ли он? Я не уверен..» — иронизирует Роман Ударцев.

«Забавно слышать подобную чушь от представителя страны, кто превратил санкции в главное оружие против России», — считает Антон Сакеров.

«Запад обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие»… Бред… А сам поставляет оружие и не скрывает, что хочет уничтожить Россию и это длится тысячелетие», — заметил Пётр Храпов.

«А почему инклюзивный премьер забывает, что до этого Запад превратил в оружие демократию, правосудие и финансовые институты?» — спрашивает Марина Туманова.

«А кто использует всю экономику, как оружие?! Только экономическая блокада Кубы длится десятилетиями», — развивает тему Антон Топоров.

«Шольц дозаявлялся, теперь бегает кругом с протянутой рукой. Сунак тоже захотел?» — смеется Иван Коновалов.

«Пока был Советский Союз, в мире не было голодающих, да и Россия очень много стран, кормит. А вот эти шакалы их объедают», — считает Александр Третьяков.

«В полку клоунов прибыло. А репризы всё те же», — соглашается Олег Мантуров.

«Премьер, которого, никто не выбирал…» — напомнил Виктор Алдошин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия превратила продовольствие в оружие премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в преддверии саммита G20. Также он призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы.

Читайте также: Премьер Британии призвал богатые страны высвободить резервы зерна