Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о резком ухудшении погодных условий — сильном ветре и гололедице. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 14 ноября ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 18 — 23 метров в секунду. Кроме того, утром и днём 14 ноября на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы

«Объявляется жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября вслед за холодным фронтом с сильным ветром начнёт поступать холодная воздушная масса с северных широт: температура понизится до «минусовых» значений, выпадет мокрый снег, на дорогах — гололедица.

Спасатели призывают жителей при сильном ветре ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и взять под особый контроль детей. При сильном ветре опасно стоять около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера, особенно опасно находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В ведомстве предупреждают, что основные возникают у водителей из-за ухудшения видимости и повышения скользкости дороги, что может стать причиной заносов, скольжение и аварий. Спасатели рекомендуют при возможности отказаться от дальних поездок.

Отметим, ранее жёлтый уровень опасности объявлялся в Ульяновской области 12 ноября из-за усиления западного ветра, его порывы достигали 15 — 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов, из них жёлтый следует за зелёным и означает, что стихия потенциально опасна. Далее в цветовой шкале идут оранжевый и красный, которые символизируют соответственно, что погода опасна и очень опасна.