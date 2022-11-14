Хабаровск, 14 ноября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре прокуратура проверяет информацию из Сети о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине, доставленной в городскую больницу №7. В социальных сетях Хабаровского края распространилось видео, где женщина лежит на кушетке и стонет, а охранник пытается её успокоить. Медиков рядом нет.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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По информации, опубликованной в телеграм-каналах со ссылкой на очевидцев, женщина пролежала в приёмном покое около двух часов, пока не потеряла сознание. Судя по видео, женщина стонала от боли, её трясло. За пациенткой следил охранник, призывал её не двигаться: «Ну упадёшь, будешь лежать на полу. Не дёргайся».

Отмечается, что в краевом минздраве пояснили, что 40-летней пациентке с диагнозом «цирроз печени» при поступлении провели необходимые обследования. Затем женщина скончалась. По факту действий медицинского персонала и охранника пройдёт служебное расследование.

«Ход проверки, проводимой правоохранительными органами, и принятие процессуального решения контролируется прокуратурой Комсомольска-на-Амуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Канске Красноярского края возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи семилетнему ребёнку.