Красноярск, 14 ноября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 14 ноября местами ожидается сильный мороз. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра, столбики термометров опустятся до — 45 °С и ниже.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы будет лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на предстоящей неделе ожидаются похолодание и снег.

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