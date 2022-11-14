Якутск, , 07:42 — REGNUM Жителям Якутии, чьи родственники участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, помогают готовиться к зиме с помощью заготовки льда. Чиновники из министерства финансов и администрации села Пригородное привезли по 3-4 кубометра льда трём семьям, сообщило ЯСИА.

Лёд пресс-служба администрации Якутска

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Лёд они будут использовать для питья и хозяйственных нужд. Администрация села Пригородный поблагодарила министра финансов республики Ивана Алексеева за помощь в заготовке и доставке льда

Как сообщало ИА REGNUM, десятипроцентными скидками в аптеках смогут пользоваться с 17 ноября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города.