Кызыл, 14 ноября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Жительнице Тувы боевики ВСУ прислали фотографию погибшего под Петропавловкой супруга, военнослужащего 55-й горной мотострелковой бригады. Об этом рассказал зампред Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Фотографию отправители сопроводили аудиосообщением, в котором противопоставили тувинский и русский народы.

«Даже в этом противопоставлении они ещё раз подтверждают своё нацистское, злобное нутро. Никак им не понять, что мы многонациональный единый народ России и друг за друга будем стоять до Победы», — прокомментировал политик.

По его словам, жители Тувы, как и их предки в годы Великой Отечественной войны, защищают интересы своей Родины.

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