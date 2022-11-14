Чебоксары, 14 ноября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Чувашии определены первые пять резидентов создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске, в том числе якорные проекты. Ожидается, что здесь организуют не только остро востребованное в России производство, но и впервые станут выпускать уникальную для страны продукцию. Помимо миллиардных инвестиций в экономику Чувашии и создание новых рабочих мест, это будет способствовать импортозамещению в условиях санкционного давления. Власти ведут работу по привлечению новых резидентов ОЭЗ и прорабатывают вопросы преференций, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Промышленность

Специализация особой экономической зоны в Новочебоксарске будет связана как с традиционными для республики отраслями промышленности, так и новыми видами экономической деятельности.

«Создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» благоприятствует социально-экономическому развитию Чувашской Республики и города Новочебоксарска за счет привлечения инвестиций в развитие региональных проектов химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей», — отметил вице-премьер Чувашии — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов.

В настоящее время заявлены пять резидентов. Пилотным резидентом является ООО «Группа Оргсинтез», которое планирует вложить 1765 млн рублей в производство гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год. Это реагент, который крайне востребован в России в золотодобыче и химводоподготовке.

Якорным проектом власти считают создание производства полилактида (PLA) по инновационной технологии мощностью 10 тыс. тонн в год. Объём инвестиций оценивается в 6759 млн рублей, резидент — ООО «Био Планета».

«Это первое и уникальное для России производство полилактида — биоосновного, рециклируемого и биоразлагаемого пластика, необходимого для изготовления упаковки последнего поколения, призванной внести вклад в построение экономики замкнутого цикла и сокращение экологического следа. Мировой спрос на эту продукцию превышает предложение», — поясняют в минэкономразвития Чувашии.

В ведомстве добавляют, что проект скоординируют с агропромышленной отраслью: будет производиться молочная кислота, востребованная и в пищевой промышленности, и в качестве биоразлагаемого пластика.

Отметим, что «Группа Оргсинтез» и «Био Планета» входят в группу предприятий ПАО «Химпром».

Также на территории особой экономической зоны планируется построить мясокомбинат мощностью 350 тыс. голов по убою и 34 тыс. тонн по обвалке в год (ООО «Стар Нафта»), объём инвестиций — 2917 млн рублей. ООО «Партвуд» заявило о 1057 млн рублей инвестиций в строительство объектов инфраструктуры для размещения линий деревообработки, ООО «Звениговский» готово вложить 390 млн рублей на создание производственного комплекса.

Все резиденты могут претендовать на льготы по налоговым платежам в объёме 2 млрд рублей, а также получение необходимой для проектов инфраструктуры. В Чувашии планируется ввести льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Кроме того, мэрии Новочебоксарска рекомендовано предусмотреть льготы по земельному налогу. Помимо этого, минэкономразвития Чувашии совместно с региональным агентством инвестиционного развития окажут консультационное содействие инвесторам в получении статуса резидента ОЭЗ.

Власти подчёркивают, что потенциальные промышленные проекты будут полностью обеспечены необходимыми энергетическими и коммунальными ресурсами. На инвестиционной фазе это будет сделано за счёт подключения к существующим сетям города Новочебоксарска и ПАО «Химпром».

Одновременно с этим для повышения инвестиционной привлекательности Новочебоксарска в непосредственной близости от участков ОЭЗ планируется строительство и реконструкция 19 объектов инфраструктуры, которые предполагается ввести в эксплуатацию к 2024 году. Общая стоимость строительства данных объектов составит 2,3 млрд рублей.

Напомним, в рамках создаваемой особой экономической зоны в Новочебоксарске объём выручки якорных резидентов может достигнуть 108 млрд рублей. Предварительно размер инвестиций в экономику Чувашии оценивается в 15 млрд рублей и пополнением бюджетов всех уровней на 4,3 млрд рублей. Социальную стабильность обеспечит создание свыше 1 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новочебоксарске. Это решение будет закреплено в соглашении между Минэкономразвития России, Кабинетом министров Чувашии и администрацией Новочебоксарска.