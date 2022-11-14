Берлин, , 07:26 — REGNUM Известие о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет о решении российского президента Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали, активно комментируют в социальных сетях. Люди считают, что своим решением российский лидер обесценил G20.

Олаф Шольц (сс) Raimond Spekking

»…Шольц выразил сожаление… Лицемер», — считает Владимир Барышников.

«Что-то мне подсказывает, что Путин не сожалеет об этом», — считает Андрей Васютин.

«Зачем Путину ехать на этот шабаш? Чтобы наблюдать демонстративно уходящих во время его выступления, так называемых, представителей «демократических» стран? Или лицезреть эту детскую беготню как от чумного во время общей фотосъемки и подвергать себя унижению? Они такого удовольствия не получат», — рассуждает Светлана Меньшикова.

«Олух царя небесного, пусть тебя клоун кровавый веселит», — иронизирует Галина Гаврилова по поводу слов Шольца.

«Снова бы демонстрировали, как изолировали Путина? Ну, смешно, Шольц болен», — соглашается Наталья Махнтурова.

«Мнение моего кота существенно важнее мнения Шольца — у кота степень самостоятельности мышления выше», — смеется Анатолий Серков.

«Было бы хорошо, если бы Шольц стал заниматься своей страной», — заметила Елена.

«Пусть дальше сожалеет. Нечего с ними сейчас решать. «Дома» дел много. Когда станут договороспособны, тогда и встретятся», — считает Алексей Базанов.

«Европа уже не та, чтобы что-то требовать: превратилась в загнивающую колонию США, так о чем с ней говорить?! Будем говорить с начальником, который заменит Байдена. Уже не на этом саммите», — рассуждает Лев Шанцев.

«Шольц, возможно, хотел бы при всей Двадцатке сказать ВВП, что и СП-1 и СП-2 Германия отремонтирует сама, сама же попросит Канаду отремонтированные турбины привезти в Усть-Лугу, и чтобы лишь Россия потом как можно скорее пустила газ по обоим Потокам», — предположила Татьяна Горшкова.

«Устроили шапито из хорошего саммита, а Шольц ещё и сожалеет. Путин человек дела, а не болтовни. И оправдываться перед вами, это ни себя, ни русский народ не уважать», — отметил Олег Б.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20, известили в DPA. Он также призвал Москву выступить с предложениями об урегулировании ситуации на территории б. УССР.

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