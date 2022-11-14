Салехард, , 07:28 — REGNUM В ямальском городе Надыме волонтёры планируют запустить производство маскировочных сетей для фронта. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник Игорь Заборовский.

Военные лыжники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока всё на стадии теоретической подготовки, но примерно через неделю мы должны начать. Помещение есть, часть материалов для пробы заказаны. Осталось найти волонтёров, желающих тратить своё свободное время на приятное и полезное времяпровождение», — сообщает ямальский общественник.

Игорь Заборовский отметил, что в городе Иваново мастерицы уже наладили производство маскировок. Сейчас волонтёры из Надыма ищут тех, кто разбирается в тонкостях изготовления камуфляжных сеток.

«После того как научимся делать правильно, качественно и без ошибок, готов транслировать идею на весь регион», — заявляет волонтёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Лабытнанги ученики школы № 3 шьют кофты и балаклавы для военных.

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