Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM Борец с Камчатки Шейх-Мансура Хабибулаев на чемпионате мира по самбо в составе сборной России получил золотую медаль и стал четырёхкратным чемпионом мира. Об этом в ходе оперативного совещания 14 ноября рассказал губернатор края Владимир Солодов, сообщили в региональном правительстве.

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«Поздравляем Шейх-Мансура Хабибулаева и его тренеров с замечательным выступлением на данных соревнованиях. Мы гордимся нашими спортсменами», — сказал Солодов.

На чемпионате мира, который проходил в Бишкеке с 10 по 14 ноября, Шейх-Мансур Хабибулаев три поединка выиграл досрочно и в финале встретился с борцом из Дагестана. Камчатский спортсмен одержал победу по балам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии будет создана школа самбо. Спортивный проект реализуют в целях подготовки спортивного резерва и спортивных команд России и Карачаево-Черкесской Республики.