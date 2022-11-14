Якутск, 14 ноября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Трубы, по которым в жилые дома поступала вода для отопления, упали с опор в Якутске. На участке проводятся восстановительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

Yarregion.ru Поврежденная теплотрасса

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«Проводятся вскрытие изоляции и устранения свищей. Данный вопрос держим на контроле», — отметил руководитель ведомства Вячеслав Емельянов.

Он подчеркнул, что ограничения по теплоснабжению не вводились. Причины ЧП выясняют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Якутии проанализировала подготовку к отопительному сезону в Якутии и его осуществление. Выяснилось, что в 2021–2022 годах были допущены 564 сбоя в работе систем, обеспечивающих якутян отоплением.