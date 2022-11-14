Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM Жители Свердловской области стали активнее искать работу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе hh.ru Урал.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с данными на октябрь 2021 года активность соискателей выросла на 20%. Наибольший рост количества активных резюме отмечается в профессиональной сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» — на 51%.

Также зафиксирован заметный рост в сферах «Административный персонал» (+46%), «Маркетинг, реклама, PR» (+31%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+27%). При этом свердловчане стали меньше интересоваться трудоустройством в сферах «Домашний персонал» (-92%), «Консультирование» (-90%) и «Госслужба, НКО» (-84%).