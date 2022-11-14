Южно-Сахалинск, , 06:44 — REGNUM На Сахалине на острове Парамушир в Северо-Курильске по автомобильной дороге бегали сразу три медведя. Видео косолапых от местного жителя разместил в своём телеграм-канале сенатор от региона Андрей Хапочкин.

Медведи Олег Кугаев © ИА REGNUM

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Медведица с двумя медвежатами в вечернее время бежала по дороге в жилой части города. Автор видео двигался на автомобиле по соседней полосе.

«Ми-ми-мишечки…» — прокомментировал видео с косолапыми сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок семи лет пострадал от укуса циркового медведя в Амурской области.