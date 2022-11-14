Пекин, 14 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Продажи подержанных автомобилей в Китае выросли в месячном исчислении в сентябре, после того как рынок вступил в горячий сезон, сообщает агентство Синьхуа.

Автомобиль

Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, в сентябре из рук в руки в стране перешло почти 1,49 млн подержанных автомобилей, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупная стоимость сделок достигла почти 96,7 млрд юаней (около $13,45 млрд).

Однако, согласно отчету, количество проданных подержанных автомобилей в период с января по сентябрь сократилось на 7,6% в годовом исчислении примерно до 11,98 млн.