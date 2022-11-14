Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся закупкой технологий для военно-промышленного комплекса (ВПК) России намерены ввести США. Об этом 13 ноября заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет агентство Reuters.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что всего под санкционные меры попадут 14 физических и 28 юридических лиц. При этом Йеллен не стала уточнять, в каких странах базируются лица и компании, которые попадут под санкции.

«Это часть наших масштабных действий, направленных на подрыв военных усилий РФ и лишение ее необходимой техники посредством санкций и мер экспортного контроля», — пояснила Йеллен.

Глава минфина США уточнила, что всю информацию о новых санкционных мерах, которые коснуться финансовых посредников, планируется объявить 14 ноября.

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