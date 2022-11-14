Хэйхэ, Китай, , 11:48 — REGNUM Объем внешней торговли через порт города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 131,9% в годовом исчислении за первые три квартала 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Хэйхэ LxAndrew

Объем прошедшего через порт импорта и экспорта за этот период составил 12,53 млрд юаней (около $1,74 млрд), сообщила таможня Хэйхэ.

По данным таможенного органа, общий объем грузов с января по сентябрь 2022 года достиг примерно 9,18 млн тонн, что на 59,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было зарегистрировано 776 входящих и исходящих судов, что на 128,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 3273 входящих и исходящих транспортных средства, что на 897,9% больше соответственно.

Расположенный на китайско-российской границе, город Хэйхэ находится всего в 100 метрах от Благовещенска, столицы Амурской области на Дальнем Востоке России.