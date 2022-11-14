Искитим, Новосибирская область, , 06:39 — REGNUM В Новосибирской области в больнице скончалась женщина, которую с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Искитиме. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщили в региональном минздраве.

Знак Kavtoday.ru

Напомним, что 9 ноября в новосибирском Искитиме водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми. Двухлетняя девочка скончалась на месте. 37-летняя женщина и четырёхлетняя девочка были экстренно доставлены в больницу.

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По словам врачей, спасти женщине не удалось. Её четырёхлетняя дочь до сих пор находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведённого на месте освидетельствования водитель был трезв.