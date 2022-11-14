Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 ноября началась зима. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

На территории региона уже установился снежный покров. Также в течение ближайших дней столбик термометра будет понижаться. В течение недели температуры достигнут отметки минус 20 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые осенью 2022 года снегопады атаковали Средний Урал в третьей декаде сентября. Но потом снег растаял.