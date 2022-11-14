Пекин, 14 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Продажи легковых автомобилей китайских брендов в октябре выросли на 23,5% в годовом исчислении, при этом доля рынка продолжает увеличиваться, показали отраслевые данные, сообщает агентство Синьхуа.

The Tire Zoo Автомобили

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце на китайском рынке было продано более 1,18 млн легковых автомобилей китайских брендов, что составляет более половины от общего объема продаж легковых автомобилей в стране за этот период. Согласно данным, за первые 10 месяцев 2022 года продажи отечественных автомобильных брендов выросли на 26,1% в годовом исчислении до 9,35 млн единиц.

Продажи составили 48,7% от общего объема продаж легковых автомобилей в стране за этот период, что на 4,8 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.