Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM На Сахалине будут выпускать военные беспилотные летательные аппараты для применения в специальной военной операции в защиту Донбасса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября сообщили в правительстве островного региона.

БПЛА Mil.ru

Читайте также: В Татарии расширяют производство маскировочных сетей для военных

Уже проходят тестирование первые дроны, которые были полностью изготовлены на Сахалине.

На Успеновском полигоне создана тренировочная база, где управлять беспилотниками учатся мобилизованные и добровольцы. Их тренирует инструктор, у которого имеется опыт разработки и создания БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лаишевском районе Татарии будет организован второй цех по плетению маскировочных сетей для отправки военнослужащим в зону боевых действий.