Пекин, 14 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Бумажная промышленность Китая отчиталась о выросших доходах за первые три квартала этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Туалетная бумага

По данным Министерства промышленности и информационных технологий, выручка отрасли за период с января по сентябрь составила 1,11 трлн юаней (около $154 млрд), что на 1,9% больше в годовом исчислении.

Согласно данным, за этот период объем производства бумаги и картона машинного производства составил 101,55 млн тонн, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.