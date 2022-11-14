Владивосток, 14 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Власти Приморья держат на контроле ситуацию на «Мазда Соллерс» и «Восточная верфь». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Сафронов, правительство Приморского края «Мазда Соллерс»

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Сохранить производственные мощности и коллективы предприятий, столкнувшихся с временными экономическими сложностями — одна из главных задач.

Так, завод «Мазда Соллерс» продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объёме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года.

На предприятии «Восточной верфи» идут поиски нового ключевого партнера, инвесторы проявляют интерес к судостроительному заводу. Заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно, налоги от завода поступают регулярно

В настоящее время у «Восточной верфи» достаточно гражданских заказов в рамках проекта «квоты под киль». Это обеспечивает полную занятость коллектива предприятия. Завод реализует действующие коммерческие контракты на строительство судов в соответствии с графиком и готов к исполнению новых заказов.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству цетаноповышающей присадки для дизельного топлива начали строить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии.