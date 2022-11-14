Пекин, 14 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Объем продаж китайской платформы электронной коммерции, торгующей товарами из 832 уездов страны, которые были выведены из бедности, превысил 30 млрд юаней (около $4,17 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Scmp.com Юань

По данным компании China CO-OP Group, по состоянию на 31 октября на вебсайте компании было доступно более 224 000 сельскохозяйственных продуктов. Подсчитано, что почти 3 млн сельских семей воспользовались этой платформой.

По информации группы, будут предприняты дальнейшие усилия для содействия высококачественному развитию платформы, закрепления достижений в области ликвидации бедности и стимулирования оживления сельских районов.

Запущенная 1 января 2020 года платформа находится под руководством Министерства финансов КНР, Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, Национальной администрации по возрождению сельских районов и Всекитайской федерации снабженческих и маркетинговых кооперативов.