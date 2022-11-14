Пекин, , 10:47 — REGNUM Общий объем внешней торговли Пекина за первые 10 месяцев этого года достиг 2,96 трлн юаней (около $411,6 млрд), сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

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По данным пекинской таможни, этот показатель увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по октябрь импорт Пекина вырос на 26,6% в годовом исчислении до 2,5 трлн юаней, в то время как экспорт сократился на 9,1% до 464,6 млрд юаней.

В этот период основными экспортными товарами были солнечные элементы, литий-ионные аккумуляторы и электромобили. Только в октябре внешняя торговля китайской столицы выросла на 25,2% до 307,66 млрд юаней.