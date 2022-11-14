Лондон, , 06:21 — REGNUM Страны Запада опасаются, что современное вооружение, поставляемое Киеву современное может оказаться «не в тех руках». Об этом пишет 13 ноября обозреватель Кон Кафлин в статье для британской газеты Telegraph.

«Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное [Киеву] оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить [Киеву] средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — поясняет Кафлин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал журналист, данная проблема обострилась в связи с «возрастанием отчаяния киевских лидеров», которые снова и снова обращаются к западным странам с просьбой об увеличении объёмов поставок вооружения. Кафлин предостерегает, что военные поставки Киеву могут в итоге навредить собственным вооружённых силам западным стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США намерены в ближайшее время объявить о новом о новом пакете помощи киевскому режиму, который по размеру будет аналогичен предыдущим.

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