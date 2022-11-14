Пекин, 14 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Пекинская фондовая биржа обнародовала правила маржинальной торговли и кредитования ценными бумагами, чтобы подготовиться к началу ведения такого бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

Kaigai.ch Фондовая биржа

По данным биржи, новые предприятия помогут удовлетворить диверсифицированный торговый спрос инвесторов, улучшить функцию ценообразования на рынке и повысить ликвидность рынка. Правила в целом соответствуют аналогичным правилам Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж, которые уже запустили такой бизнес.

По состоянию на 2 сентября на Пекинской бирже было зарегистрировано в общей сложности 110 компаний с совокупной рыночной стоимостью почти 200 млрд юаней (около $28 млрд).