Новосибирск, 14 ноября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Новосибирске прокуратура нашла нарушения в действиях мэрии по перекрытию улицы Ленина. Главе города внесено представление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Напомним, что ранее автомобилисты обратились в прокуратуру из-за перекрытия улицы Ленина на несколько месяцев. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

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В ходе проверки выяснилось, что мэрия Новосибирска не разработала проект организации дорожного движения на время перекрытия одной из центральных улиц города, информация о введении ограничений была опубликована с нарушением, а дорожные знаки установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ.

В настоящее время мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесено представление об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в полицию направлена информация для решения вопроса о возбуждении административного дела в отношении должностных лиц городской администрации по факту самоуправства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году на время новогодних праздников часть улицы Ленина в Новосибирске сделали пешеходной. Закрытой для автомобилистов она будет до 10 февраля 2023 года. Бетонные блоки на въезде появились ещё 4 ноября.